Bologna. La Sampdoria esce sconfitta (3-1) da Bologna, ma mister Claudio Ranieri elogia la propria squadra.

“Fino al loro terzo goal avevano giocato bene e avremmo meritato miglior sorte – attacca Ranieri – i primi due goal del Bologna sono arrivati da due falli che andavano fischiati a nostro favore e non al Bologna”.

Il tecnico blucerchiato non le manda a dire al direttore di gara: “Irrati è il numero uno al Var, ma in campo non va…“.

“Non abbiamo malizia, siamo troppo puliti ed in alcuni casi bisogna essere sporchi, brutti e cattivi – continua Ranieri – i nostri attaccanti sono maltrattati mentre noi siamo troppo ‘puri’… ci vorrebbero più malizia e mestiere“.

Il pensiero finale è su Fabio Quagliarella: “Fabio è un grande, gioca come si allena ed è sempre propositivo, un vero capitano“.