Sampdoria, nuove voci di mercato

Genova. Tre punti che cambiano le prospettive, in vista delle ultime dieci partite della Sampdoria, quelli conquistati con il Torino… E’ chiaro, a questo punto, che Ranieri potrà giocarsele con quella serenità di spirito che non potrà che produrre effetti positivi ed intanto godersi la pausa dedicata dal calendario alla Nazionale di Mancini, senza alcuna ansia, quella che complicherà le notti di Parma, Cagliari ed appunto Torino, dando per scontato che le chance del Crotone di Cosmi siano davvero ridotte al lumicino.

Per attirare le attenzioni dei tifosi blucerchiati, non resta altro pertanto che il ricorso alle voci di mercato… Ranieri resta, oppure va ed in tal caso chi al suo posto?

Mikkel Damsgaard, già catalogato fra le future plusvalenze, magari in analogia al destino di Tommaso Augello e perché no, anche a quello di Emil Audero, per il quale si sprecano anche i nomi altisonanti di Milan ed Inter…

Non mancano le voci in entrata, che oltre a citare il solito Salva Ferrer, riguardano giovani molto interessanti, a partire dallo spezzino Matteo Ricci, fresco di convocazione in azzurro e segnalato pure fra gli obiettivi della Fiorentina, mentre gli altri nomi si riferiscono a giocatori di prospettiva, quali l’interista Sebastiano Esposito (in prestito al Venezia) e come lo spagnolo Pablo Rodríguez Delgado, una delle tante scoperte di Pantaleo Corvino, che lo ha portato al Lecce e come il gambiano Ebrima Colley (cugino dello stopper della Samp), che l’Atalanta ha mandato quest’anno in prestito all’Hellas Verona.

Ma l’auspicio è quello di averlo già in casa, il giocatore che un domani potrebbe prendere il posto di Fabio Quagliarella; stiamo parlando di Nik Prelec, punto di forza della Primavera di Felice Tufano, ma anche delle giovanili slovene, con cui proprio oggi sta affrontando la Spagna, nell’ UEFA European Under 21 Championship 2021, allo stadio “Ljudski vrt” di Maribor (girone che comprende anche Repubblica Ceca e Italia).