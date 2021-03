Saltano la Dad e organizzano un torneo alla Playstation, 11 ragazzini sanzionati dalla polizia

Genova. Invece di seguire le lezioni in Dad, tra una lezione e l’altra, hanno deciso di organizzare un torneo alla Playstation. Quello, però, in presenza, non in streaming. E senza mascherine,

E’ così che undici adolescenti, tra i 15 e 17 anni, studenti di diverse scuole superiori genovesi sono stati sanzionati per mancato rispetto della normativa anti-covid dalla polizia di stato.

Le sfide a colpi di joystick a casa di uno dei giovanissimi erano talmente rumorose che alcuni vicini si sono allarmati per la situazione e hanno pensato ad avvertire le forze dell’ordine.

I minorenni sono stati tutti sanzionati. I ragazzi avrebbero dovuto essere in Dad ma si sono dati appuntamento a casa di uno fra loro che aveva i genitori al lavoro.

Da diversi giorni ormai, nonostante fossimo in “zona gialla” la Regione Liguria ha disposto la chiusura delle scuole superiori e quindi il ricorso alla Dad. La misura è stata prorogata anche per le prossime settimane di “zona arancione”.