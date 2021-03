Ruba e semina il panico tra i chioschi di via Gramsci: arrestato 26enne

Genova. E’ entrato all’interno di alcuni chioschi di via Gramsci ieri poco prima di pranzo e, dopo aver scaraventato a terra svariati prodotti, ha rubato un profumo nel primo negozio, un cellulare al proprietario di un furgone e poi ha cercato di rubare una borsa e una giacca in altri due negozi. Protagonista un nigeriano di 26 anni.

Il proprietario dell’ultimo chiosco “visitato” lo ha visto scappare e lo ha inseguito chiamando la polizia.

Una volante intervenuta in suo soccorso, è riuscita a intercettare il fuggitivo bloccandolo all’angolo di Porta Soprana.

Il 26enne, con numerosi precedenti di polizia e trovato in possesso del profumo poco prima rubato, ha reagito violentemente scagliandosi contro gli agenti. Per questo è stato arrestato per resistenza e lesioni e denunciato per furto aggravato.