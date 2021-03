Ruba 6 bottiglie di olio al supermercato: arrestato 23enne

Genova. E’ entrato in un supermercato di via Fiasella in pieno centro e ha provato a uscirne con 6 bottiglie di olio nascoste nello zaino.

Ma gli addetti alla sicurezza del market lo hanno notato e hanno chiamato i carabinieri. Protagonista un 23enne ecuadoriano con precedenti specifici.

Il giovane, che aveva di recente anche ricevuto un avviso orale da parte del questore di Genova è stato arrestato.

La merce, del valore di oltre 60 euro, è stata recuperata e restituita.