Genova. Poco più di un’ombra che salta le barriere della strada per perdersi tra le abitazioni, ma dal filmato si distingue perfettamente la figura slanciata, la coda e il movimento delle zampe: i lupi di fanno vedere nuovamente in Valle Stura, e questa volta son tra le case.

La scena, ripresa grazie alla dash cam di un residente di Campo Ligure, è stata registrata questa mattina nei pressi di Rossiglione e segue l’avvistamento notturno precedente di una coppia di lupi colti di sorpresa dalla macchina. Questa volta la visione è meno chiara, e più fugace, ma non meno spettacolare.

Foto 2 di 2



La presenza dei lupi è orami cosa assodata nell’entroterra ligure, nelle vallate e ora anche vicino ai centri abitati più isolati. Ma non solo: tracce di lupo sono state trovate recentemente anche in zona Righi e in Val Fontanabuona, zone dove la popolazione di ungulati, la principale preda del lupo, è in costante crescita da anni. Sarà per quelli che sempre più spesso caprioli e cinghiali si fanno vedere anche a valle?