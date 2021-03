Roberto Malvasio riparte dalla Salita del Costo

Ronco Scrivia. La 29ª edizione della Salita del Costo, prima cronoscalata del 2021 in programma questo fine settimana a Caltrano, in provincia di Vicenza, segnerà il debutto stagionale di Roberto Malvasio. Fermo dallo scorso novembre, quando prese parte al 2° Challenge Valpolcevera, il pilota di Ronco Scrivia sarà della partita con la Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus che gli sarà messa a disposizione dalla Elite Motosport.

“Torniamo a gareggiare dopo un lungo periodo di inattività – osserva il portacolori della Winners Rally Team – e questo è l’importante. Lo farò al volante di un mezzo con cui ho già corso e che mi ha sempre soddisfatto. Sono assente dalle cronoscalate dallo scorso ottobre: alla gara non chiedo altro che farmi ritrovare quel clima da corsa che mi è mancato molto in questa lunga pausa invernale”.

“Per ora non ho un programma 2021 definito – aggiunge Roberto Malvasio – ma è molto probabile che disputerò le salite a cui sono più affezionato, tipo Sarnano ed il Bondone. Nel mese di aprile ho in programma un paio di sessioni di test a Magione che potrebbero dare un indirizzo più certo ma non è da escludere anche un mio ritorno al vecchio amore, ossia a qualche slalom in salita prestigioso da affrontare con una vettura da assoluto”.

Nella foto: la Mini Cooper di Roberto Malvasio