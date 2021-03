Genova. Dopo due settimane di pausa, in cui fra altro almeno i ristoratori hanno respirato un po’ grazie alla zona gialla, la #protestaligure torna in piazza. Ristoratori ma anche gestori di palestre e piscine, lavoratori del turismo e dello spettacolo, grossisti, tassisti e “tutti quelli che hanno subito una perdita o disagi da questa situazione”.

L’appuntamento è per lunedì 15 marzo alle 16 in piazza De Ferrari ma questa volta non sarà una manifestazione statica: “Quella l’abbiamo fatta la volta scorsa – spiega Fabrizio Bogo dell’Osteria Gigino, una dei portavoce del comitato in una diretta facebook – questa volta faremo un corteo. E portatevi le scarpe da ginnastica perché se nel primo corteo abbiamo fatto 14 chilometri, credo ne faremo altrettanti se non di più”.

di 69 Galleria fotografica La protesta dei ristoratori blocca la città









Una manifestazione “pacifica”, “apartitica”, apolitica” e “aperta a tutti” ribabiscono gli organizzatori, ma questa volta “vi assicuro che non resteremo in piazza De Ferrari” dice Bogo per rispondere a chi in queste settimane ha giudicato troppo morbida e “lamentosa” la manifestazione-presidio in piazza De Ferrari in cui si sono susseguiti per quasi due ore gli interventi di tutte le categorie colpite dalla pandemia.

“Ci siamo presi un po’ di tempo – dicono ancora gli organizzatori – ma i ristori non arrivano, la cassa integrazione nemmeno, si prevedono nuovi lockdown che è il contrario di quello che abbiamo chiesto, cioè di riaprire in sicurezza. Tutto è rimasto invariato e siamo costretti a tornare in piazza. E in fondo, è da un anno che viviamo in questa situazione e solo dopo un anno cominciamo a farci sentire. Abbiamo sopportato abbastanza e spero che lunedì saremo tantissimi”.