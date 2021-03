Ristoratori, 6 marzo manifestazione a Roma: “Se non si cambia apriremo comunque a cena”

Genova. Con il rinnovo delle restrizioni per provare a contenere la pandemia provocata dal Covid 19, oramai giunta nel pieno della terza ondata, i ristoratori restano sul “piede di guerra” annunciando azioni clamorose se dal governo non arriveranno a breve risposte chiare su ristori e riaperture.

Il prossimo appuntamento è il 6 aprile, quando a Roma manifesteranno diverse reti e associazioni di categoria per chiedere all’esecutivo un reale cambio di passo. Le richieste sono le stesse che sono state portate avanti in queste settimane anche nelle manifestazioni genovesi: allentare le misure restrittive, per permettere a chi lavora nella filiera di tornare a lavorare, garantendo tutte prescrizioni di sicurezza imposte peraltro per la riapertura post prima ondata, insieme al calcolo di ristori immediati e congrui con quanto perso in questi mesi.

Il settore della ristorazione oramai è in ginocchio, e questo incontro potrebbe essere la famosa “last call” prima di una vera e propria controffensiva che potrebbe essere definita come ‘disobbedienza civile”: “Se non arriveranno le risposte, decine di ristoratori sono pronti e decisi a tornare comunque ad aprire ai clienti a pranzo e – soprattutto – a cena. Non è una provocazione, né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza“.

Le parole sono di Emanuele Maranzana, responsabile MIO Liguria, che rappresenta una parte dei piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola: “Da un anno i piccoli imprenditori dell’ospitalità a tavola sono costretti a chiudere-aprire-chiudere, in contrasto con le evidenze scientifiche, senza prospettive, programmazioni, piani di rilancio, indennizzi ragionevoli, interventi sui costi fissi. Nulla. Non sono più padroni del presente e del futuro né di quello delle loro famiglie. Con l’ultimo “decreto Sostegno” è stata prevista una elemosina, fra l’altro in arrivo dopo il 10 aprile”.

Una iniziativa del genere era già stata provata nella nostra città lo scorso gennaio, ma con adesioni isolate e subito sanzionate dalle forze dell’ordine. Nel frattempo sono passati altri tre mesi, e la coperta è sempre più corta. Insomma, il dado è tratto: “Noi non vogliamo infrangere la legge, ma il governo e la politica non devono costringerci a farlo. Noi vogliamo tornare a governare le nostre aziende e lo faremo“.