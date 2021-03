Rifondazione comunista, due nuove ‘Case dei popoli’ intitolate a Martina Rossi e Carlo Giuliani ed Edo Parodi

Genova. Oggi pomeriggio alle 16 in Piazza Romagnosi inaugura la casa dei popoli del circolo Bianchini di Marassi e quella decidata a “Martina Rossi” al circolo Gramsci di via Rivarolo 60r in Valpolcevera

Ecco come si svolgerà la giornata:

– Introduzione della Presidente Adriana GALLI;

– Giovanni Ferretti e Roberta Piazzi, segretari del Circolo Bianchini Marassi e del Circolo Gramsci Valpolcevera che ospitano le due sedi della Casa dei Popoli, faranno il punto sulla “questione periferie” e come l’operato dell’Associazione si inserisca nella vita delle stesse;

Le attività già in corso, in partenza e future verranno illustrate con sintetiche relazioni dei soci che se ne occupano nello specifico e più precisamente:

– Gianni Ferretti: sezione genovese dell’Università Popolare Antonio Gramsci di Roma;

– Cristina Campanile: Sportello di Ascolto per persone in difficoltà, Il Te nel deserto (spazio di discussione al femminile);

Roberta Piazzi: GAS, Gruppi di Acquisto Solidale;

– Lorenzo Olivari (osteopata): risveglio muscolare dedicato agli anziani;

– Tito Griffini: Scuola di recitazione;

La presentazione delle due associazioni si chiuderà con gli interventi della famiglia Giuliani, della famiglia Parodi e di Bruno e Franca Rossi.

L’inaugurazione si svolgerà all’aperto nel rispetto delle normative Covid