Riapre il parco Avventura alla Vetta di Pegli

Genova. Dopo i preparativi invernali, riprendono oggi le attività alla Vetta di Pegli, l’area pubblica che, completamente riqualificata in questi ultimi 10 anni, ospita diverse attività per lo svago e il tempo libero, accessibili a tutti.

In linea con le misure Covid, il grande Parco pubblico è il posto ideale per

passare del tempo all’aria aperta mantenendo rigorose distanze, godendo della

meravigliosa vista su tutto il Golfo di Genova.

Nel bosco di pini marittimi, tutto attorno alle antiche installazioni militari della 2a Guerra Mondiale, c’è il super attrezzato Parco Avventura con percorsi sugli alberi adatti a tutte le età, a partire dai 4 anni. Novità importante di questa stagione: tutte le attività sospese sono protette da un sistema di Linea Vita Continua che garantisce ai partecipanti più piccoli di avere moschettoni

sempre agganciati.

Impossibile sganciarli anche solo per errore, sicurezza al massimo livello e unica al momento in Liguria! Accesso ai percorsi su prenotazione per rispettare al massimo le misure sanitarie.

Il chiosco bar della Vetta, completamente rinnovato lo scorso anno, propone un

nuovo menu ricco di spuntini, snack, panini e, da quest’anno, una collezione di birre e gustosi cocktail, ideali per gli “aperitivi alla Vetta”, ora limitati alle 18:00 dalle regole imposte dai recenti Dpcm.

Il bar è aperto tutti i giorni dalle 14:30 e nei week-end dalle 10:00, orario ideale per una colazione rinforzata all’aria aperta. Ricco il programma di iniziative che è in via di definizione e, pandemia permettendo, proporrà per l’estate aperitivi serali in musica, reading e performance, attività motorie all’aria aperta durante il giorno: Yoga, Risveglio muscolare, Slackline.

Per info e prenotazioni:

Telefono 348 346 3507 /