Reddito di cittadinanza, a febbraio ricevuto da 30mila liguri, metà solo a Genova

Genova. Sono 30.173 le persone che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza in Liguria nello scorso febbraio: il dato emerge dall’osservatorio nazionale dell’Inps.

Complessivamente i nuclei familiari coinvolti sono 15.199 per un importo medio mensile di 541,88 euro: in tutto il Nord Italia solo il Piemonte eroga una cifra superiore (557,73 euro).

Per quanto riguarda le province a Genova sono state 16.229 le persone che hanno percepito il pagamento a febbraio per un totale di 8613 nuclei e un importo medio di 529,42 euro. A seguire Imperia con 5.884 persone per 589,83 euro al mese (la cifra in assoluto più alta in tutte le province del nord e centro Italia), quindi Savona (4.787 gli interessati) e La Spezia (3.273) (ANSA).