Recco: ripulite le spiagge libere, domani la conclusione degli interventi

Recco. Sono stati avviati venerdì e si concluderanno domani gli interventi di pulizia delle spiagge libere di Recco realizzati attraverso l’intesa con Amiu.

Lo annuncia il sindaco Carlo Gandolfo: “Gli interventi comprendono il decespugliamento, il rastrellamento, l’asportazione dei rifiuti, l’eliminazione delle parti verdi”.

Interessate dai lavori sono spiaggia centrale, Mulinetti e Bordigotto mentre sulla spiaggia dei Frati l’intervento viene portato a termine con la collaborazione dei concessionari.

“È un segnale di attenzione che l’amministrazione ha inteso dare ai nostri concittadini ma anche ai turisti che arriveranno nella nostra città, appena la situazione legata all’emergenza sanitaria renderà liberi gli spostamenti. In seguito definiremo le linee strategiche per l’organizzazione del litorale finalizzate a garantire una vacanza a Recco in sicurezza e tranquillità. Per il momento l’invito che rivolgiamo a tutti è alla massima collaborazione. E’ fondamentale mettere in campo comportamenti civili e usare gli appositi cestini per depositare rifiuti” commenta l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.