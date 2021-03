Recco, martedì al via i lavori di asfaltatura in via IV Novembre e piazza Nicoloso

Recco. Partiranno martedì 9 marzo, per concludersi entro la fine della settimana, i lavori di asfaltatura in via IV Novembre e in piazza Nicoloso.

La società Iren, in seguito di alcuni importanti interventi realizzati sulla rete fognaria, ora si sta occupando del ripristino del manto stradale. Una volta chiuso questo cantiere, da martedi 16 marzo, ci si sposterà in via Liceti per una nuova operazione di riasfaltatura, dove sono in via di ultimazione opere di sistemazione dell’acquedotto.

“A lavori terminati tutte le strade saranno più sicure e scorrevoli e daranno anche un aspetto più ordinato e gradevole alla città. Chiediamo un po’ di pazienza ai residenti che in questi giorni troveranno qualche disagio” spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla viabilità Franco Senarega. I tratti stradali interessati sono segnalati dai cartelli dove è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7.30 del giorno indicato e fino al termine dell’intervento.