Rapallo Rivarolese: arriva Francesco Siani, cresciuto nella Sampdoria

Rapallo. In vista della ripresa del campionato di Eccellenza, la società SSDRL Rapallo Rivarolese 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Francesco Siani, classe 1994, di ruolo attaccante.

Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, dove ha militato sino alla squadra Primavera, Siani vanta un curriculum importante: convocato più volte nella Nazionale under 18 di Alberigo Evani, ha giocato in Lega Pro nell’Aprilia, in Serie D nel RapalloBogliasco e nel San Cipriano in Prima Categoria.

Un ulteriore tassello alla corte di mister Rossetti e del direttore generale Abbatuccolo.