Quanto sará il valore del Bitcoin nel 2025? – Previsioni di personaggi famosi

Secondo molti siti web e secondo esperti dell’area, é già il miglior potenziale investimento del 2021.

Ci sono molte opinioni a riguardo, ma la più ricorrente è che con una buona orientazione, e con molta pazienza puoi realizzare un buon investimento in Bitcoin. Sappiamo che il trading comporta dei rischi, ogni adulto deve essere preparato, ma la crisi finanziaria del 2008 ci ha dimostrato che tenere i soldi in banca potrebbe anche essere un rischio enorme.

Giustamente un’anno dopo l’inizio della crisi finanziaria, nasce el Bitcoin (2009).

Come abbiamo visto nel passato, il valore del Bitcoin è stato fluttuante, a volte in modo brusco, sin dal suo inizio, perché il mercato è volatile, e c’è sempre un rischio. Tutto questo considerando che la piattaforma è legittima e regolamentata.

Pensare che nel 2011 valeva poco più di €1, e già a metà 2014 valeva €320.

Nel 2021, il Bitcoin, ha raggiunto un valore di €50,000 circa!

Fare dei pronostici non è per nulla facile. Esistono diverse proiezioni e, data la loro volatilità, nessuna può essere esclusa, ma quelle più simili indicano che nel 2025 potrebbe raggiungere un valore di €100,000!

Con le notizie attuali tutti coloro che hanno investito almeno €250 in Bitcoin solo 5 anni fa ora sarebbero seduti su una piccola fortuna.

Personaggi Famosi e le Criptomonete

Oggi molte persone influenti si stanno beneficiando e parlando cose positive sulle criptomonete, alcuni esempi sono i seguenti:

Elon Musk è probabilmente l’individuo più influente della comunità. Nonostante il suo iniziale scetticismo pubblico riguardo alle criptovalute, e nonostante prenda costantemente in giro le criptovalute su Twitter, grazie alla sua immagine di scienziato rockstar e oltre 46 milioni di follower.

Nel gennaio 2021, si è scatenato l’inferno dopo aver aggiunto “#Bitcoin” alla sua biografia su Twitter, causando un aumento del prezzo di BTC del 25%. Musk, che è diventato per breve tempo la persona più ricca del mondo nel gennaio 2021, nel 2019 aveva già definito il design di Bitcoin “brillante” e ha recentemente reso pubblico il suo sostegno alla valuta digitale. Inoltre, la sua azienda, Tesla, ha anche annunciato l’acquisto di 1,5 miliardi in BTC, permettendo cosí transazioni con Paypal, e aggiungendo più sicurezza a questa moneta.

Il famoso ex pugile e star dei social media Mike Tyson ha visto il potenziale del Bitcoin prima della maggior parte delle celebrità, debuttando con il suo supporto per la criptovaluta nel 2015, affermando di essere “grato” di far parte della rivoluzione. Nello stesso anno, ha collaborato con i produttori di ATM Bitcoin, una mossa che ha visto i bancomat BTC portare il suo tatuaggio sul viso. Inoltre, “Iron Mike” ha collaborato con Bitcoin Direct per lanciare un portafoglio BTC mobile.

Un altro esempio di celebrità che approva questa moneta Lionel Messi è diventato ambasciatore del marchio per l’azienda israeliana Sirin Labs alla fine del 2017. Sirin Labs sta producendo il primo crypto smartphone al mondo e, secondo il suo Instagram, il calciatore lo sostiene.

Nonostante abbia avuto riserve su Bitcoin più di recente, Bill Gates è uno dei personaggi pubblici più noti al mondo investiti in bitcoin.

“Bitcoin è eccitante perché mostra quanto può essere economico”, ha spiegato in un’intervista a Bloomberg del 2014. “Bitcoin è migliore della valuta in quanto non è necessario essere fisicamente nello stesso posto e, naturalmente, per transazioni di grandi dimensioni, la valuta può diventare piuttosto scomoda “.

Nel podcast di Joe Rogan, Kanye West ha espresso il suo sostegno per la criptovaluta più popolare, sottolineando che i Bitcoin “sono la vera liberazione dell’America”.

Altre celebrità che possiedono Bitcoin includono Gwyneth Paltrow e Snoop Dogg. Nel 2018, Gwyneth Paltrow ha approvato Abra, un portafoglio e uno scambio di criptovalute, ed è diventata consulente.

Sebbene non si sappia quanti album alla fine abbia venduto, Snoop Dogg li stava vendendo a 0,3 BTC nel 2013.

Sulla base del valore del bitcoin oggi, avrebbe potuto guadagnare più di 1,000 dollari per album.

Con tutti questi personaggi famosi, insieme a grandi aziende e istituzioni, che scommettono su Bitcoin, sembra che la rivoluzione sia in pieno vigore. Sebbene non sia chiaro quando la valuta digitale sarà effettivamente adottata in massa o se e per quanto tempo potrà sostenere questo prezzo, sappiamo per certo che Bitcoin ha valore agli occhi di persone più influenti del pianeta.