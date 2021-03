PSA Olympia: il 3-1 alla Timenet Empoli vale il primato in classifica

Genova. Il passo falso della FGL Castelfranco in casa contro la ToscanaGarden Nottolini offriva la ghiotta possibilità alla PSA Olympia di portarsi in vetta al girone in caso di vittoria sulla Timenet Empoli Pallavolo.

Le ragazze di coach Matteo Zanoni non se la sono fatta sfuggire. Al PalaFigoi le gialloblù si sono imposte 3-1 su un avversario davvero molto ostico, che all’andata aveva messo in grossa difficoltà Arrighetti e compagne costringendole al tie-break, poi vinto dalle leonesse.

La sfida per la PSA Olympia non inizia nel modo migliore: le ospiti, dimostrando ancora una volta le loro qualità, partono bene e si portano avanti nel primo set 23-25. Le gialloblù, sotto nel punteggio, non perdono la calma e ritrovano immediatamente la parità conquistando il secondo parziale per 25-22. Il sorpasso ai danni di Empoli arriva nel terzo set vinto dalle genovesi per 25-20. Infine, i giochi vengono chiusi definitivamente nel quarto vinto ancora una volta dalle leonesse 25-22.

Davvero soddisfatto di questa prestazione coach Matteo Zanoni: “È una soddisfazione questo primo posto per le ragazze e per la società. Sono veramente contento per loro per quello che fanno in palestra. Tutte hanno dato il loro contributo e questo succede solo se il lavoro in settimana viene fatto ad alto livello. Timenet ha giocato una signora partita, abbiamo rincorso tutta la gara e questo dimostra quanto le ragazze ci tenevano a fare bene. Ora testa alla sfida con Blu Volley Quarrata che in questo momento è la squadra più in forma”

Entusiasta il patron Giorgio Parodi: “Una bellissima partita contro una Timenet Empoli fortissima, come abbiamo visto all’andata. Una squadra che non molla mai un colpo con giocatrici di alta categoria. Noi abbiamo fatto una partita col cuore, con la testa e con intelligenza. Sapendo il risultato di Castelfranco le ragazze sono rimaste lucide vincendo 3-1, risultato che ci porta a essere prime in classifica. Da martedì prepareremo la difficile partita contro Blu Volley Quarrata, una squadra che sta venendo fuori e con un grande allenatore”.

Con questo importantissimo successo la PSA Olympia balza al primo posto del girone A2 di B1 con 17 punti, uno in più della FGL Castelfranco e due in più della ToscanaGarden Nottolini. L’impegno della prossima giornata, ultima di ritorno di questa prima fase, sarà in trasferta sabato 27 marzo a Quarrata contro Blu Volley.