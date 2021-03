Prodotti liguri bio per le scorte degli yacht in porto, accordo tra Aiab e Supply Force One

Genova. Firmato tra AIAB Liguria e Supply Force One S.N.C. un contratto per la fornitura di prodotti agricoli e alimentari biologici a bordo degli yacht.

Allo scopo di aprire nuovi sbocchi di mercato alle produzioni agricole e alimentari biologiche liguri, AIAB Liguria – in qualità di Capofila del Gruppo di Cooperazione Bio di Liguria – grazie al sostegno della Regione Liguria tramite gli aiuti stanziati per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali (Misura 16.04 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020), ha siglato un contratto per la fornitura di prodotti biologici con l’ azienda genovese Supply Force One S.N.C., specializzata nelle forniture a bordo.

“L’obiettivo principale del progetto è far conoscere ed apprezzare le produzioni biologiche liguri, proponendo i prodotti delle nostre aziende, agli chef che operano nella nautica professionale ed aprire un filo diretto di vendita diretta tra il produttore e il consumatore finale, mediante un solo passaggio di intermediazione.” – dichiara Alessandro Triantafyllidis, presidente di AIAB Liguria.

Oltre ad accrescere la competitività delle imprese agricole e la remunerazione delle produzioni biologiche l’intento è di creare nuove opportunità di mercato, promuovere e valorizzare il territorio ligure e i suoi prodotti, diffondere e sostenere le pratiche di agricoltura biologica,

accorciare le distanze tra i produttori ed il consumatore finale.

Supply Force One, che offre attività di forniture navali alle imbarcazioni da diporto commerciali ormeggiate nei porti liguri, nazionali e internazionali, si approvvigionerà, presso i Partner del Gruppo di Cooperazione BIO DI LIGURIA, di prodotti agricoli e alimentari biologici, e le rivenderà ai diportisti che attraccano a Marina Genova Resort e altri porti turistici presso i quali svolge abitualmente il proprio servizio. In questo modo gli chef avranno modo di conoscere e di apprezzare prodotti di altissima qualità che, senza una distribuzione diretta, faticherebbero a conoscere e a poter utilizzare nella preparazione dei loro piatti.

“Supply Force One è entusiasta di partecipare al progetto, lo sviluppo sostenibile e l’orgoglio del nostro territorio sono elementi fondanti per cui è stata presa la decisione di supportare AIAB Liguria. La mission che Supply Force One si pone è portare sulle tavole dei più prestigiosi Yacht i pregiati prodotti biologici liguri” dichiara Andrea Cataldi.

Il paniere dei prodotti offerti è molto ricco (le aziende biologiche sono ubicate in tutto l’arco della regione da Genova, a Savona, dal Biodistretto della Val di Vara a Ventimiglia): oltre ai prodotti dell’ortofrutta, sono disponibili prodotti trasformati quali: formaggi, carni e salumi, pasta fresca, olio, vino, birra, zafferano, erbe aromatiche, fiori eduli, marmellate e conserve.

Supply Force One, scelta come partner dell’iniziativa per la sua professionalità, mette al centro dei servizi offerti la qualità dei prodotti, la tempestività nella consegna delle merci (diretta e giornaliera), la capacità di soddisfare esigenze anche particolari; avrà per un anno l’esclusiva della distribuzione dei prodotti Bio di Liguria presso Marina Genova – porto turistico che in una posizione strategica offre una gamma di servizi dedicati per la nautica da diporto e con il quale AIAB Liguria collaborerà in futuro per proporre manifestazioni ed eventi – e altri porti turistici Liguri dove abitualmente opera.