Prodotti 100% made in Genova, approvata all’unanimità l’istituzione del marchio De.Co.

Genova. Il Consiglio Comunale di Genova ha oggi approvato all’unanimità la proposta di iniziativa consiliare del Capogruppo di Forza Italia Mario Mascia e del Consigliere Decano Guido Grillo, condivisa da tutti i gruppi della maggioranza, per l’istituzione di un marchio De. Co. (Denominazione Comunale) a tutela della genovesità dei prodotti “made in Genoa”.

“Panera, cima, prescinseua, sciroppo di rose, pesto, salsa di noci, pansoti, cima, cappon magro, torta pasqualina, focaccia, gobeletti, pandolce, quaresimali e violette candite”esemplifica Mascia” sono solo alcuni dei prodotti genovesi che presto potranno ottenere il marchio di appartenenza territoriale De. Co. (Denominazione Comunale) dal Comune di Genova”.

“Fu la legge 142 del 1990 ad attribuire ai Comuni, nell’ambito del riconoscimento di un più ampio decentramento amministrativo, anche la facoltà di disciplinare la materia della valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali. Da allora sono passati più di trent’anni ed oggi finalmente, anche grazie all’impulso del Prof. Virgilio Pronzati e all’impegno del nostro Capogruppo in Regione Claudio Muzio, Genova ha un nuovo strumento di marketing territoriale per veicolare la propria immagine in Italia e nel mondo” conclude il Capogruppo azzurro a Tursi “così gli artigiani, gli agricoltori e i commercianti genovesi avranno una marcia in più per tutelare e promuovere i loro prodotti fatti a Genova”, conclude Mascia.

Una delle criticità legate all’istituzione del marchio De.Co. sarà quella di non sovrapporsi come un doppione a marchi già esistenti. Per differenziarlo e riconoscerlo servirà un logo. Il Comune di Genova lancerà un bando appositamente per questo scopo. Fra i requisiti per ottenere il marchio, ci sono la produzione nel territorio comunale, l’esclusione di prodotti geneticamente modificati e il rispetto dei disciplinari approvati A valutare e proporre alla giunta comunale l’iscrizione nel registro sarà, una commissione di esperti.