Pro Recco Rugby in lutto, è morto Michele Cipriani

Recco. Grande dolore per la Pro Recco Rugby, che si stringe a Simon Paolo Cipriani per l’improvvisa scomparsa del papà Michele, che fu uno dei pionieri e fondatori della società.

“A lui, alla vedova ed agli amici e parenti tutti vanno le più sentite condoglianze ed un grande abbraccio” è il messaggio del Comitato Fir Liguria.

Il rosario si terrà questa sera alle ore 18 presso la chiesa di Santa Maria della Castagna, a Genova in via Romana della Castagna in zona di corso Europa. Il funerale avrà luogo domani, martedì 30 marzo, alle ore 11,45 nella medesima chiesa.