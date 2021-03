Principio di incendio al San Martino questa notte, 30 pazienti evacuati in tensostruttura

Genova. Un principio di incendio di una coperta si è verificato questa notte attorno alle 4.30 nel pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Per precauzione la Direzione Sanitaria ha disposto l’evacuazione di circa 30 pazienti dal Pronto Soccorso nella tensostruttura allestita a suo tempo nel piazzale antistante.

Dopo la bonifica degli spazi, i degenti sono stati nuovamente condotti in reparto poco dopo le 9.

Indagini in corso per accertare le cause.