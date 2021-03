Principe, nascondeva un manganello telescopico nel borsello: 58enne denunciato

Genova. Si aggirava ieri pomeriggio con fare sospetto vicino a una trattoria chiusa per ristrutturazione in piazza dello Scalo ed è stato fermato per un controllo dalla polizia.

L’uomo, un 58enne genovese, nascondeva all’interno del suo borsello un manganello telescopico e uno spray da 100ml contenente oleoresin capsicum, quantità di molto superiore a quella dei 20ml consentiti per la libera vendita.

L’uomo è stato denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere e porto abusivo di armi.