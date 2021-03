Precipita in un burrone sul monte Zatta, morta escursionista genovese di 31 anni

Mezzanego. È morta l’escursionista scivolata in un burrone questo pomeriggio sul monte Zatta, vetta dell’Appennino ligure nei pressi del passo del Bocco, nel comune di Mezzanego. Si tratta di una donna genovese di 31 anni che lavorava all’ospedale San Martino nel reparto di rianimazione. Stava facendo una gita insieme a un 44enne chiavarese. Per lei, nonostante l’immediata mobilitazione dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Alla base dell’incidente mortale ci sarebbe una tragica fatalità. I due si trovavano sul crinale montuoso intorno alle 14 quando la donna è inciampata cadendo per diversi metri in un precipizio. L’uomo che era con lei, dopo aver assistito alla drammatica scena, ha subito provato a raggiungerla, provando a calarsi nel burrone. Poi, rimasto a sua volta ferito, ha chiamato i soccorsi, ma la situazione era già disperata.

Sul posto sono accorsi i militi della Croce Bianca di Mezzanego, una squadra di vigili del fuoco di Chiavari, i tecnici del soccorso alpino della Liguria, l’elisoccorso Grifo partito da Villanova d’Albenga e i carabinieri. La ragazza è stata raggiunta grazie all’elicottero, ma purtroppo era già morta a causa dei gravissimi traumi riportati.

A quel punto i soccorritori hanno tratto a bordo il 44enne e lo hanno portato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi, ma nell’estremo tentativo di salvataggio ha riportato alcune contusioni. In seguito l’elisoccorso è tornato sul posto per recuperare il corpo senza vita della giovane escursionista.