Pra’, urta ciclista con l’auto facendo cadere e fugge: 41enne denunciato

Genova. Un genovese di 41 anni è stato denunciato ieri pomeriggio dalla polizia per omissione di soccorso in seguito a un incidente stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 all’altezza del supermercato Ekom di via Pra’. La vittima, un 51enne, è finita a terra dopo essere stata urtata dall’auto del 41enne.

E’ stata soccorsa e accompagna in codice giallo al Villa Scassi, ma l’investitore nel frattempo se ne era andato. Mentre la polizia locale si occupava di ricostruire l’incidente le volanti della polizia sono andare a cercare l’auto.

I poliziotti lo hanno trovato due ore dopo poco lontano, ai giardini pubblici, dove l’uomo aveva accompagnato il figlio. L’uomo ha ammesso di essere stato lui alla guida, ma di non essersi accorto dell’urto. Per lui è comunque scattata la denuncia