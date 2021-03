Pra’, scippano anziana nel parco Dapelo: arrestato 34enne

Genova. Hanno scippato una donna anziana che ieri pomeriggio si trovava nel parco Achille Dapelo di Prà. L’hanno avvicinata e con gesto fulmineo le hanno strappato la borsa e sono fuggiti.

Protagonisti due cittadini marocchini, un uomo di 34 anni insieme a un ragazzino di 16. I due sono stati trovati dai carabinieri di Arenzano ancora all’interno del parco dopo che alcuni passanti avevano chiamato il 112.

Il 34enne è stato arrestato per furto con strappo in concorso, mentre il minore è stato denunciato per gli stessi reati. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna.