Genova. In arrivo un nuovo attraversamento pedonale in piazza Montano, storico snodo viario di Sampierdarena, incasellato tra via Cantore e via Degola e di fronte alla stazione ferroviaria, e

che vede ogni giorno il transito di migliaia di genovesi.

La piazza è servita anche da un sottopasso, passaggio però non accessibile alle persone con ridotte capacità motorie e chiuso in caso di allerta meteo. Da qui l’esigenza, altrettanto storica, di trovare un’alternativa che possa essere accessibile a tutti, in sicurezza, e in ogni momento dell’anno.

Foto 3 di 3





Fabrizio Maranini, presidente della Seconda Commissione del Municipio II Centro Ovest, ha portato il tema in discussione, dove è stato sentito il dirigente della Mobilita del Comune di Genova ed il Comandante del distretto di polizia Locale proprio per affrontare il problema e ipotizzare una o più soluzioni: durante la seduta sono state messe sul tavolo tre ipotesi, tutte sull’asse che prosegue in linea la direttrice viaria di via Cantore: la prima con le strisce posizionate “sopra” il tracciato del sottopasso, la seconda all’altezza della fermata dei bus, la terza dalla linea di stop prima della svolta verso via Fillak e via Degola.

Nei prossimi giorni sarà quindi approvato uno di questi progetti, prendendo in considerazione anche il feedback della popolazione e dei residenti che si possono esprimere sui canali social dove sono illustrati nel dettaglio i progetti.