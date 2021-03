Pasqua blindata, controlli rafforzati dai parchi alle spiagge: polizia stradale ai caselli

Genova. “Un significativo rafforzamento dei dispositivi di vigilanza” in vista delle festività pasquali è stato deciso questa mattina da comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito in Prefettura.

I controlli da parte di polizia, carabinieri, e polizia locale – spiega il Prefetto Carmen Perrotta in una nota – riguarderanno le aree urbane più esposte a rischi di assembramento, località di villeggiatura, parchi, spiagge e alture.

Controlli anche in stazioni, porti ed aeroporto mentre la polizia stradale effettuerà presidi fissi ai principali caselli autostradali e controlli sulle strade di scorrimento extraurbane

Anche la costa sarà attentamente vigilata in particolare da parte dei Reparti Operativi Aeronavali della Guardia di Finanza, anche con il supporto di un elicottero per individuare possibili zone di addensamento.