Pallacanestro Sestri, una raccolta fondi per dedicare a Papaleo il parquet della Benedetti

Genova. Notizia importante per la pallacanestro genovese. La Pallacanestro Sestri ha raggiunto un accordo che le permetterà per i prossimi dieci anni di fare attività nella palestra della Tea Benedetti in Via Borzoli. Il tutto con il supporto della pubblica amministrazione, la quale rimetterà a nuovo i canestri e fornirà le attrezzature necessarie per ottenere l’omologazione del campo.

La Pallacanestro Sestri ha deciso quindi di avviare una raccolta fondi per avere il parquet nella palestra e per poterlo dedicare ad Alessandro Papaleo, dirigente al quale la società era molto legata e al quale esso verrà dedicato, con tanto di scritta vicino alle panchin673417e. «Per la Pallacanestro Sestri, Alessandro era altrettanto importante: vogliamo perseguire, anche in sua memoria, gli obiettivi a lungo termine che ci eravamo dati e che proiettavano Alessandro a sognare nuovi palcoscenici per la nostra realtà».

L’obiettivo è quello dunque di raccogliere 50 mila euro per la sua realizzazione. Chiunque volesse sostenere la società e donare potrà farlo inviando un bonifico bancario all’IBAN IT77Z0306909606100000137525 intestato all’A.S.D. Pallacanestro Sestri con causale “Erogazione Liberale per l’acquisto del Parquet in memoria di Alex”. In alternativa, per poter utilizzare carte di credito o altri metodi di pagamento digitali, è attiva una raccolta fondi sulla piattaforma gofund.me.

“Dopo la scomparsa di Alex, abbiamo ricevuto moltissime telefonate da parte di persone che lo conoscevano e gli erano vicine, e che volevano effettuare una donazione alla nostra Associazione in sua memoria. Chi lo conosceva bene sa quanto per lui fosse importante la Pallacanestro Sestri: un progetto di cui era orgogliosissimo e di cui era stato artefice principale dai primi passi nel 2015 fino alla sua crescita e affermazione attuale. Per la Pallacanestro Sestri, Alessandro era altrettanto importante: vogliamo perseguire, anche in sua memoria, gli obiettivi a lungo termine che ci eravamo dati e che proiettavano Alessandro a sognare nuovi palcoscenici per la nostra realtà.

Proprio per questo abbiamo deciso di convogliare queste offerte nell’acquisto di una pavimentazione in parquet per la palestra Tea Benedetti sita in Via Borzoli 21: palestra che andrà a ospitare la nostra attività dal minibasket alla Prima Squadra nel prossimo decennio. Il parquet ospiterà una scritta, in sua memoria, accanto alla panchina dei giocatori: luogo dove Alessandro seguiva animatamente le partite della Prima Squadra.

L’obiettivo è raccogliere la cifra di 50.000 €. Un obiettivo che risulta indubbiamente ambizioso ma che ci appare perfettamente in linea con il suo spirito: pronto ad adoperarsi generosamente ed in ogni modo possibile per accrescere le possibilità sportive dei ragazzi.

Inviando ricevuta dell’avvenuto bonifico o della transazione effettuata all’indirizzo pallacanestrosestri@outlook.it e indicando Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo di Residenza vi invieremo una ricevuta con la quale potrete detrarre, attraverso la compilazione del 730, il 19% dell’importo della donazione.

Sarà nostra cura aggiornarvi periodicamente sull’andamento delle donazioni e, si spera, sulle fasi di acquisto ed installazione del parquet”.