Nuovo cluster di coronavirus all’ospedale Galliera, positiva un’operatrice non vaccinata

Genova. Un nuovo cluster di coronavirus è stato individuato nel reparto di medicina dell’ospedale di Galliera. E anche in questo caso, come nei precedenti casi del San Martino e di Lavagna, è risultata positiva al tampone un’operatrice socio-sanitaria che non si era vaccinata, ma solo diversi giorni dopo i primi casi accertati tra i pazienti.

Finora l’indagine ha accertato la presenza di 5 pazienti contagiati nel reparto uomini, oltre all’operatrice, tutti trasferiti nel reparto di malattie infettive. Tutti gli altri ricoverati del reparto sono stati sottoposti a tampone. I risultati sono attesi nelle prossime ore.

Il cluster, comunica la direzione sanitaria, si è verificato in un reparto non Covid con un primo caso emerso il 22 marzo. Si trattava di un paziente entrato in pronto soccorso il 18 marzo con tampone molecolare eseguito in giornata stessa e risultato negativo. Trasferito in reparto, è risultato negativo a un ulteriore test di screening, ma dopo quattro giorni è risultato positivo.

Dallo screening sono emersi altri due pazienti il 23 marzo e altri tre pazienti oggi per un totale di cinque pazienti. L’operatrice socio-sanitaria è risultata positiva solo oggi (26 marzo) dopo essere risultata negativa a tutti i test effettuati dal 22 marzo. Per questo appare molto difficile che sia stata lei a contagiare i pazienti.

I pazienti positivi sono già stati trasferiti in reparti Covid. Il monitoraggio sta proseguendo su tutti i pazienti ancora presenti in reparto e sul personale. Ad oggi, riferisce l’ospedale, i pazienti non presentano aspetti clinici peggiorativi in relazione all’infezione Covid.