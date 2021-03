Nuoto sincronizzato: ancora gioie e soddisfazioni per il Bogliasco

Bogliasco. Terza tornata di gare regionali per le sincronette del Bogliasco, impegnate nelle qualificazioni ai campionati italiani estivi e nella conquista delle stelle. Nell’ormai consueta vasca savonese sono scese in acque le piccole atlete delle categorie Esordienti A e Ragazze.

A spiccare sono soprattutto le prove di Lara Vernazzano e Sofia Boz, entrambe in grado di centrare il proprio obiettivo acquisendo la rispettiva stella. Ottima prestazione anche per le diverse rappresentanti delle Esordienti A. Sophie Devenuto, Sofia Garibaldi e Sara Delogu, guidate dai tecnici Andrea Bonci e Adriana Camposaragna, hanno tutte superato in scioltezza il punteggio minimo dei 55.000 punti necessario per conquistare il pass per gli assoluti di questa estiva.

Non da meno è stata poi l’esibizione delle Ragazze allenate da Olimpia Benvenuto e Silvia Demarchi e capaci di conquistare ben quattro pass per gli italiani estivi. Grande soddisfazione, in particolare, per Cecilia Moretti che ha superato ampiamenti i 70.000 punti ottenendo un ottimo 71.100. Complimenti poi anche a Eva Zane, Paola Bettini e Allegra Spinetta, mentre un pizzico di rammarico resta per Linda Cazzaniga, Giulia Megliola e Beatrice Tavazzani, che pur sfiorando la soglia qualificazione l’hanno mancata per pochissimo. Tutte comunque avranno ancora a loro disposizione un’ulteriore possibilità.

“Ancora una volta torniamo da una giornata intensa con tanti sorrisi – commenta la responsabile del settore Ada Queirolo -. Le ottime prestazioni fornite dalle nostre sirene dimostrano come tutte loro abbiano il carattere per affrontare al meglio le gare e mantenere la massima concentrazione. Le soddisfazioni stanno arrivando ma dobbiamo continuare unite e compatte. Bravissime ragazze, avanti tutta!”.

Il prossimo appuntamento con il nuoto sincronizzato è già alle porte. Sabato 20 marzo, a Riccione, Olimpia Benvenuto, Adriana Camposaragna e Silvia Demarchi saranno infatti di scena ai campionati italiani assoluti. Un evento importante e prestigioso al quale le nostre atlete arrivano con il vivo sostegno di tutta la grande famiglia sportiva di Bogliasco.