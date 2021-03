Nuoto, domenica alla Sciorba il Trofeo del Gabbiano

Genova. Domenica 28 marzo, alla piscina della Sciorba di Genova, andrà in scena il primo Trofeo del Gabbiano. La manifestazione, curata da Genova Nuoto-MySport, è riservata agli Esordienti A e B e aperta alle società liguri affiliate alla Federazione Italiana Nuoto.

La gara è divisa mattina e pomeriggio con due turni per femmine e maschi.

Il campionato regionale Esordienti è organizzato in quattro concentramenti: quindi, i ragazzini riusciranno a competere tutti assieme solo alle finali di giugno e luglio. “Le società, negli anni scorsi, organizzavano diverse gare dove gli atleti potevano incontrarsi, sfidarsi ed essere premiati – afferma Mara Sacchi, presidente Genova Nuoto -. L’unica vasca che può permettersi di organizzare un evento in massima sicurezza, rispettando tutte le norme anti Covid è la vasca di Sciorba e Genova Nuoto My Sport ha, quindi, deciso di organizzare il Trofeo del Gabbiano, che è il nostro simbolo, per Esordienti B e A e dare ai giovani atleta della Liguria la speranza di ritornare presto alla normalità”.