Nella guida ai migliori parrucchieri d’Italia 2021 ci sono anche due genovesi

Genova. Ci sono anche due parrucchieri di Genova tra quelli selezionati nella Guida ai migliori parrucchieri d’Italia 2021 che ha individuato 217 saloni su 87mila in tutta Italia, di cui 6 in Liguria.

In questo periodo complicato e pieno di incertezze, del resto, c’è molta attenzione all’attività dei parrucchieri che, tutto sommato, sono stati risparmiati dagli ultimi Dpcm. Lo conferma anche il fatto che nel primo lockdown del 2020 la parola “Parrucchieri” ha avuto un incredibile boom di ricerche su Google (+3450%).

I due genovesi che possono fregiarsi del titolo quest’anno sono Nino Manzillo in viale Franchini 24 rosso a Nervi e Top Hair in via Maragliano, nel pieno centro cittadino.

Da oltre 20 anni, la Top Hairsylists – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato

per le proprie esigenze e necessità. Un book di 236 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 217 saloni sul territorio italiano

sugli 87.000 esistenti, con descrizione del titolare e del salone. Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica,

sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. La guida completa si può trovare a questo link.