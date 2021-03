Morto l’anziano investito a Bolzaneto: sesta vittima della strada dall’inizio del 2021

Genova. Dopo tre giorni di agonia si è spento ieri sera l’anziano rimasto vittima di un incidente stradale lo scorso venerdì 19 marzo, a Bolzaneto. L’uomo, 87 anni, era stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada a causa di un tamponamento avvenuto tra vetture nei pressi delle strisce pedonali.

Le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito, con i medici che lo avevano intubato sul posto, portandolo al pronto soccorso del San Martino in condizioni disperate. Ieri sera la triste notizia.

L’uomo è la sesta vittima della strada da inizio anno per quanto riguarda la nostra città, che si conferma tra le più pericolose del paese: ancora ieri mattina un altro anziano è stato agganciato da un camion e trascinato per diversi metri, ed ora lotta tra la vita e la morte in una stanza d’ospedale.