Montoggio, canna fumaria in fiamme: vigili del fuoco mettono in salvo la casa

Genova. Intervento urgente la scorsa notte per i vigili del fuoco di Busalla, chiamati per un intervento a Montoggio, in fazione Granara, per spegne un principio di incendio che stava coinvolgendo una abitazione.

Nella notte, infatti, la canna fumaria di una casa ha preso fuoco, e le fiamme in pochi minuti stavano iniziando ad aggredire il resto della struttura. Solo il rapido intervento dei pompieri ha permesso di contenere subito l’evento, evitando guai peggiori.

Dopo l’intervento di spegnimento con l’autobotte, i vigili del fuoco hanno fatto un’accurata ricognizione del posto per verificare la totale bonifica della zona, e poter concedere in questo modo, una notte serena alla famiglia.