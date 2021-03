Si è appena conclusa la partita tra Parma e Genoa, valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie A. I rossoblù si sono imposti per 2 a 1 grazie ad una doppietta di Scamacca, che ha ribaltato la rete iniziale segnata da Pellè. Per il grifone è la settima vittoria, grazie alla quale raggiunge il Bologna a quota 31 punti in dodicesima posizione in classifica.

Fabrizio Barsacchi, direttore sportivo dell’Angelo Baiardo, ed il tecnico Andrea Dagnino commentano a caldo la partita, analizzando nel dettaglio ciò che si è visto sul rettangolo di gioco, dando anche uno sguardo generale alla stagione calcistica in corso.