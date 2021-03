Miasmi e mosche per ‘impianto Amiu vicino alla caserma di Bolzaneto, Siap: “Si riconosca rischio biologico”

Genova. Un impianto di compattazione di rifiuti vicino alle case ma soprattutto alla caserma della polizia, con i miasmi e le mosche che attira, non è accettabile. Chiediamo che sia riconosciuto il rischio biologico legato all’impianto di via Sardorella. E’ la denuncia, l’ennesima, del sindacato di polizia Siap attraverso le parole del segretario provinciale Roberto Traverso che prende di mira il compattatore Amiu di via Sardonella, a poche decine di metri dalla caserma del VI Reparto mobile di Bolzaneto.

“Sono oramai anni che il Siap chiede chiarezza sui potenziali rischi per la salute dei poliziotti che lavorano all’interno della caserma – dice Traverso – dove lavorano circa 500 poliziotti dipendenti”.

Il dicembre scorso, dice Traverso, il questore ha scritto al sindacato Siap dicendo che rispetto alla valutazione della qualità dell’aria se ne stava occupando Arpal e che dai dati rilevati dalla centralina di rilevamento più vicina all’impianto, ovvero quella di Via Pastorino a Bolzaneto, non risulterebbero elementi di criticità.

“Tenendo conto che la centralina si trova a ben 3 chilometri di distanza dall’impianto dell’Amiu riteniamo che la risposta ricevuta dal Questore di Genova non sia per niente rassicurante per la salute dei poliziotti ma ovviamente anche per la popolazione che vive intorno all’impianto”, scrive il segretario del Siap.

“Siccome il SIAP si è rivolto anche formalmente alle istituzioni locali (nella fattispecie all’Assessorato del Comune di Genova competente) senza ricevere risposte esaurienti, valuterà di coinvolgere la Regione Liguria ed eventualmente l’autorità sanitaria competente in materia per ottenere un concreto interessamento istituzionale in merito ad una problematica ambientale che non deve essere assolutamente sottovalutata”, prosegue.

“Nel frattempo, in qualità di RLS (rappresentanti dei lavoratori della sicurezza) abbiamo chiesto formalmente che venga valutato il rischio biologico è riportato sui specifici DVR d.vo 81/08 (documenti valutazione dei rischi) di competenza dei Datori di Lavoro della Polizia di Stato interessati, ovvero, il Questore di Genova, il Dirigente del 6^Reparto Mobile, il Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine ed il Dirigente della Polizia di Frontiera di Genova”, continua Traverso.

“Troviamo davvero preoccupante – conclude – che in zone abitative si debba accettare che a causa della presenza di rifiuti maleodoranti, diventi usuale e abitudinario ricevere comunicazioni ufficiali con le quali veniamo informati sul l’effettuazione di “demuscazioni” per contenere la presenza di mosche. Demuscazioni che notoriamente vengono effettuate con l’utilizzo di prodotti chimici. Per questo pretendiamo che venga riconosciuta e valutata la presenza di rischio biologico dentro la Caserma Nino Bixio di Bolzaneto”.