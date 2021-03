Liguria. Giornata caratterizzata da cielo in gran parte sereno o poco nuvoloso, con qualche transito di nubi medio-alte al mattino, mentre in serata è atteso un nuovo e generale aumento della nuvolosità. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, non sono esclusi anche locali piovaschi.

I venti al mattino sono deboli o moderati da Sud-Est sul Levante, più freschi da Nord-Est a Ponente. Nel pomeriggio deboli dai quadranti meridionali, rinforzeranno da Nord in serata.

Mare prevalentemente poco mosso.

Temperature: stazionarie le minime sulla costa tra +6 e +9°C, nell’interno tra -2 e +5° C. Le massime in calo tra +10 e i +14°C sulla costa, tra -2 e +5° C nell’interno.

Domani poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio, tendente ad annuvolarsi su gran parte della regione dalla sera. Venti: moderati da Nord al mattino, più deboli da Sud dal pomeriggio. Mare poco mosso, o al più mosso al largo. Temperature in lieve calo.

Venerdì generalmente nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione. Non si esclude qualche isolato piovasco, più probabile sul centro ponente.