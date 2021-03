Genova. L’approssimarsi di una perturbazione atlantica determina il richiamo di umide correnti meridionali con piogge sul Centro Levante, venti sostenuti di Libeccio e mare fino ad agitato. Fine settimana poi all’insegna della variabilità.

Nel dettaglio le previsioni di Arpal per oggi e domani

Giovedì 11 marzo – Nuvolosità in aumento, più compatta sul Centro Levante, con deboli precipitazioni dalle ore centrali. Umidità: su valori medio-alti. Venti: al mattino tra deboli e moderati dai quadranti meridionali; rinforzi dal pomeriggio, fino a forti su imperiese e possibili raffiche di 60-70 km/h. Mare: da mosso, in aumento a molto mosso ovunque: agitato in serata a Levante per onda da Sud-Ovest.

Venerdì 12 marzo – Graduale dissolvimento della nuvolosità a partire da Ponente. Residue precipitazioni, fino alle ore centrali, a Levante.

Umidità: su valori medio-alti. Venti: deboli o moderati meridionali fino al pomeriggio, rotazione e rinforzo da Nord in serata ovunque. Mare: molto mosso sul Centro Ponente, da agitato a molto mosso a Levante.