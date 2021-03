Lunedì 22 marzo. Avvisi: Venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali. Mari mossi a largo. Cielo e Fenomeni: Bel tempo su tutta la regione a parte il transito di innocui velature. Venti: Moderati/tesi dai quadranti settentrionali. Mari: Stirato o poco mossi sotto-costa, mossi a largo. Temperature: In calo specie nei valori minimi, gelate nell’entroterra.

Martedì 23 marzo. Nubi in aumento sul settore centro-orientale. Venti in rotazione da nord/nord-ovest a sud-ovest già in mattinata. Mari generalmente poco mossi. Temperature in aumento.