Genova. Correnti fredde settentrionali interesseranno la nostra regione per tutto il fine settimana con qualche addensamento non associato a fenomeni. Il freddo di queste giornate si attenuerà solo a partire da lunedì.

Ecco le previsioni di Limet per la giornata di oggi: al mattino bel tempo ovunque. Tra il mezzogiorno e il pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi a levante e sull’Imperiese, non associate a rovesci, bel tempo sul resto della regione. In serata sereno ovunque a parte qualche nube sui versanti padani più orientali.

I venti saranno al mattino moderati o forti tra nord e nord-est, più deboli al pomeriggio ed in nuovo rinforzo in serata.

Temperature stazionarie con ancora possibili gelate nelle zone interne.