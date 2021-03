Genova. Alta pressione sull’Europa centrale, con flussi settentrionali secchi che garantiscono tempo stabile sulla nostra regione. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 1 marzo, al mattino locali addensamenti sui versanti padani centro occidentali, in diradamento. Altrove in prevalenza sereno. Nel pomeriggio cielo sereno su tutta la regione. Venti tesi o localmente forti settentrionali, in particolare al mattino. Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo. Temperature: in lieve calo le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime. Saranno comprese sulla costa tra 8 e 17 gradi, nell’interno tra -3 e 14.

Domani, martedì 2 marzo, continua il tempo stabile. Mattinata che vedrà un cielo generalmente sereno, a parte qualche addensamento sui versanti padani, in dissolvimento. Proseguo di giornata senza variazione con tempo assolato su tutta la regione. Venti ancora tesi da nord. Temperature stazionarie.

Anche nella giornata di mercoledì 3 marzo, secondo gli esperti di Limet, continuerà la fase di stabilità, con tempo soleggiato.