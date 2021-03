Genova. Prima di un rinforzo dell’anticiclone, atteso nei prossimi giorni, dovremo ancora fare i conti con un flusso ciclonico che transita più a sud ma interessa marginalmente la Liguria. Ecco dunque le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 8 marzo, nuvolosità sparsa su tutta la regione al mattino, più diffusa a levante. Nel corso della giornata tendenza a graduale miglioramento, con aperture prevalenti nel pomeriggio. Venti moderati settentrionali, localmente tesi sul centro ponente. Mare tra poco mosso e mosso. Temperature stazionarie o in lieve locale aumento: saranno comprese sulla costa tra 6 e 14 gradi, nell’interno tra -5 e 11.

Domani, martedì 9 marzo, qualche nube al mattino, in un contesto in prevalenza soleggiato. Proseguo di giornata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Per la giornata di mercoledì 10 marzo si prevede una bella giornata primaverile con tempo soleggiato su tutta la regione.