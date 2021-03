Genova. Tende finalmente a indebolirsi l’azione fredda che ci ha interessato nei giorni scorsi complice il recupero anticiclonico dall’ovest del continente. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 22 marzo, giornata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche velatura in transito. Venti ancora localmente forti settentrionali al mattino, specie sul centro-ponente. Si attenuano in giornata e ruotano da sud ovest sotto costa nel pomeriggio. Mari stirati sotto-costa, tra mossi e molto mossi a largo. Temperature in lieve calo le minime nei fondovalle interni, in aumento le massime: saranno comprese sulla costa tra 3 e 16 gradi, nell’interno tra -4 e 12.

Domani, martedì 23 marzo, bel tempo su tutta la regione con cielo in prevalenza sereno. Venti settentrionali nella prima parte di mattinata, ruotano rapidamente dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature in aumento le minime, senza variazioni significative le massime lungo le coste.

Mercoledì 24 marzo avremo invece alcune infiltrazioni umide determinano tempo variabile ma comunque con prevalenza di schiarite.