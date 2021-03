Liguria. Giornata in cui al mattino la nuvolosità interesserà soprattutto il settore centrale, mentre altrove il Limet, Associazione ligure di meteorologia, prevede tempo maggiormente soleggiato. Nel corso del pomeriggio nubi sparse sull’intera regione, risulteranno più compatte nelle aree interne e sui rilievi dove non si esclude qualche piovasco. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, con le minime sulla costa tra +6 e +10° C, nell’interno tra -3 e +5° C. Massime sulla costa tra +12 e +16° C, nell’interno tra +9 e +14° C.

Domani giornata caratterizzata da molte nubi sul centro-Ponente, maggiori schiarite a Levante. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mare poco mosso, localmente mosso al largo e sul Levante. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.

La tendenza per venerdì 26 marzo vede molte nubi sull’intera regione, dal tardo pomeriggio/sera deboli piogge a partire dal centro-ponente. Temperature in lieve calo nei valori massimi.