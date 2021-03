Genova. Sulla Liguria arrivano correnti tese occidentali che determinano condizioni di variabilità con belle schiarite e qualche addensamento più probabile a levante. In genere basso il rischio di pioggia. Ecco dunque le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 13 marzo, mattinata con cielo in prevalenza sereno ma con qualche velatura e poche nubi basse. Tra il pomeriggio e la serata nubi basse in aumento sul settore centro-orientale con qualche sporadico rovescio sull’estremo levante in serata. Persistenza di cielo sereno a ponente. Venti moderati da sud-est sotto costa, forti da sud-ovest a largo. Mare molto mosso, fino ad agitato al largo in serata. Temperature in lieve calo le minime, stazionarie le massime: saranno comprese sulla costa tra 6 e 16 gradi, nell’interno tra 2 e 13.

Domani, domenica 14 marzo, Al mattino addensamenti sparsi a levante con qualche piovasco in attenuazione dopo mezzogiorno. Qualche nube anche sull’Imperiese, sereno e limpido sul resto della regione. Temperature in aumento, di più sulle coste.

Lunedì 15 marzo bel tempo su tutta la regione a parte velature in transito senza conseguenze. Ventilazione debole da sud-ovest, temperature in lieve calo.