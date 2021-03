Genova. Giornata caratterizzata da cielo sereno o al più poco nuvoloso con residui addensamenti al mattino sui versanti padani, con sottili velature in transito nel pomeriggio secondo le previsioni di Arpal, il Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria.

L’umidità si mantiene su valori medio-bassi.

Venti: al mattino localmente forti da Nord su Centro-Ponente, deboli settentrionali altrove; nel pomeriggio rotazione da Sud-Ovest sull’imperiese con locali rinforzi dalla sera.

Mare: quasi calmo o al più poco mosso su Centro-Levante, poco mosso a Ponente con onda in rotazione da Sud-Ovest dalla tarda serata.

Domani nuvolosità variabile a Ponente, da nuvoloso a molto nuvoloso sul Centro-Levante, fino a coperto nel pomeriggio con piogge deboli diffuse, in intensificazione nella notte, con avviso di vento forte.

Umidità: su valori alti.

Venti: moderati meridionali, fino a forti dal pomeriggio a Ponente, a seguire anche sui rilievi di Centro-Levante.

Mare: mosso al mattino per onda corta da Sud-Ovest in aumento, passaggio a molto mosso nel pomeriggio e fino ad agitato al largo, in nottata agitato anche lungo le coste di Levante.