Genova. In prevalenza sereno fino al mattino, passaggio di velature via via più invadenti nel corso della giornata in un contesto che rimarrà comunque soleggiato ed asciutto.

Situazione: prossime 48 ore ancora all’insegna del regime anticiclonico che continuerà ad alimentare questa precoce fase primaverile, a seguire cedimento della pressione e ritorno delle correnti umide atlantiche.

Venti: persistono tesi di tramontana sul ponente con raffiche più forti in zona Capo Mele ed al largo; brezze dominanti in giornata sul centro-levante. Mari: da mosso a molto mosso al largo fino al mattino, a seguire moto ondoso in diminuzione; poco mosso altrove.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +5/11°C, max +13/18°C

Interno: min -5/+6°C, max +9/14°C