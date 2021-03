Medaglia d’argento a Tedesco e Turacchi, Medusei: “Orgoglio per la Liguria e l’Italia”

Genova.” Ancora una volta viene riconosciuto il valore degli uomini del raggruppamento degli incursori subacquei della Marina Militare, che ha sede alla Spezia. Due giovani sottufficiali, Michele Tedesco e Lorenzo Turacchi, – dichiara il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei – sono stati insigniti della Medaglia d’argento al valore per essersi distinti durante l’attacco ad un contingente italiano, avvenuto in Iraq il 10 novembre scorso”.

I due prestigiosi riconoscimenti seguono quello attribuito nei giorni scorsi dal Capo dello Stato al Tenente di vascello Gianluca Degani, anche lui membro del Comsubin.

“Dobbiamo essere orgogliosi, come liguri e come italiani – riprende il presidente – di questi giovani, che tengono alto nel mondo il nome della nostra Regione e del nostro Paese. Il raggruppamento rappresenta un’eccellenza delle Forze Armate ed è motivo di vanto perché incarna uno degli esempi più alti e più nobili di amore per la patria, che tanti uomini e donne stanno rappresentando anche in questi momenti così difficili e delicati per la nostra comunità. A loro va il nostro ringraziamento, nella certezza – conclude – che anche le prossime generazioni sapranno cogliere e interpretare lo stesso spirito di dedizione e di coraggio”.