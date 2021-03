Genova. Un incendio è scoppiato questo pomeriggio in un bosco in Valle Stura, limitrofo ad alcuni caseggiati di Masone, mettendo in allarme decine di residenti del posto vista soprattutto la velocità di propagazione delle fiamme.

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati anche con l’elicottero dotato del “secchio” che ha attinto dalla piscina comunale poco distante.

Foto 2 di 2



L’incendio è scoppiato poco prima delle 15, e solo alle 18,30 il fronte di fiamme è stato in qualche modo arginato dopo aver devastato la collina sopra le case. Partite anche le indagini per capirne l’origine.a