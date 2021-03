Mascia (Forza Italia): “Un marchio De.Co. per chi produce a Genova”

Genova. Approda in Commissione a Tursi mercoledì mattina la proposta di iniziativa consiliare del Capogruppo di Forza Italia in Comune Mario Mascia per l’istituzione di un marchio De. Co. (Denominazione Comunale) per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e le tradizioni locali.

“L’obiettivo é promuovere con un marchio di appartenenza territoriale chi a Genova produce specialità strettamente legate alla storia, alla cultura e alle tradizioni genovesi” dichiara il consigliere comunale forzista “così da avere uno strumento in più per pubblicizzare il Comune di Genova nel marketing territoriale che sta continuando a portare avanti a testa alta, anche a livello internazionale, nonostante la pandemia ancora in corso”.

“L’iniziativa, condivisa da tutti i colleghi capigruppo di maggioranza in Sala Rossa, nasce su impulso del nostro Capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare Claudio Muzio” conclude Mascia “Già 2 anni fa con il Consigliere Decano Guido Grillo ci eravamo fatti latori di una proposta in tal senso, con una mozione che era stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 12 dicembre 2019”.

“È un passo importante per la valorizzazione e la tutela dei nostri prodotti d’eccellenza” commenta il Consigliere regionale Muzio “Genova custodisce sul proprio territorio un ricco tesoro di sapori, ricette, gusti e creazioni artigianali spesso poco conosciute. Con l’approvazione di questo registro comunale, i prodotti d’eccellenza genovesi potranno entrare a far parte anche del Registro regionale De.Co., da poco attivato”.